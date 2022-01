Foto's: Olympiërs op weg naar Peking

Geschorste zwemkampi­oen Sun Yang traint illegaal en wordt onderzocht door WADA

De Chinese zwemmer Sun Yang is opnieuw in opspraak geraakt. Yang zou hebben getraind in een sportaccommodatie van de overheid, terwijl dit vanwege zijn schorsing verboden is. De drievoudig olympisch kampioen zit deze schorsing uit vanwege het overtreden van de dopingregels. Het mondiale antidopingbureau WADA heeft een onderzoek ingesteld naar de kwestie.

