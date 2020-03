FIFA juicht uitstel Spelen toe: ‘We moeten corona verslaan’

De FIFA moet nog op zoek naar een nieuwe datum voor het wereldkampioenschap voor clubs, dat eigenlijk volgend jaar zomer in China zou worden gehouden. Dat is onmogelijk omdat het EK en de Copa América dan op het programma staan.



,,Maar voetbal komt nu op de tweede plaats", zegt Infantino. ,,Als de crisis voorbij is, dan gaan we de schade die deze pandemie aan het voetbal heeft toegebracht herstellen. Dan komen we met nieuwe ideeën en nieuwe data. Maar nu moeten we eerst met z'n allen het coronavirus verslaan.”