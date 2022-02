Favoriete Suzanne Schulting via wereldrecord naar gouden plak op 1000 meter

Sjinkie Knegt wil na straffenre­gen niet van mislukt toernooi spreken: ‘Ik heb gewoon alles gegeven’

Het individuele shorttracktoernooi zit erop voor Sjinkie Knegt. Hij is ‘in the best shape ever’, maar op de uitslagenlijst staat achter zijn naam op twee afstanden een penalty.

9 februari