Estafetteploeg maakt atletieksucces compleet met ‘zilveren’ stunt

Het Nederlandse estafetteteam heeft vanmiddag op de 4x400 meter voor een stunt voor jewelste gezorgd door zilver te winnen. Terrence Agard, Tony van Diepen, Ramsey Angela en Liemarvin Bonevacia maakten daarmee het Nederlandse atletieksucces in Tokio compleet. Oranje eindigde in de finale als tweede achter de Verenigde Staten.

De Nederlandse mannen verpulverden met 2.57,18 hun eigen Nederlands record. Ze waren slechts anderhalve seconde langzamer dan de Amerikanen: 2.55,70.

De estafetteploeg op de 4x400 meter deed in aanloop naar de Spelen van Tokio al van zich spreken op twee internationale toernooien. Het mannenteam, met Jochem Dobber, Bonevacia, Angela en Van Diepen, veroverde in mei goud op de WK estafette in het Poolse Chorzow. Hetzelfde viertal greep in maart ook al het goud op de 4x400 meter bij de EK indoor in het Poolse Torun.

© Pro Shots / George Deswijzen

De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter pakten geen medaille. Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Laura de Witte en Femke Bol eindigden in de finale als zesde in 3.23,74, weer een Nederlands record. Het goud ging naar de Verenigde Staten (3.16,85) en de Poolse atletes pakten het zilver in 3.20,53. De bronzen plak was voor Jamaica: 3.21,24.

De Nederlandse atleten plaatste zich met de vierde tijd voor de finale; 3.24,01, wat toen ook een Nederlands record was. De Nederlandse atletiekploeg deed in Tokio mee op alle vijf de estafettenummers. Bol, Klaver en Lisanne de Witte kwamen al in actie op de 4x400 meter gemengd. In de finale reikte het team tot de vierde plaats.

Volledig scherm © REUTERS Volledig scherm © Pro Shots / George Deswijzen De 'zilveren’ Bonevacia, Agard, Van Diepen en Angela brachten het aantal atletiekmedailles in Tokio op het onwerkelijke aantal van zeven. Sifan Hassan pakte drie plakken, Femke Bol won brons op de 400 meter horden en Anouk Vetter en Emma Oosterwegel pakten respectievelijk zilver en brons op de zevenkamp.

Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Laura de Witte en Femke Bol. © Pro Shots / George Deswijzen

