Emotionele Noord-Koreaanse kunstschaatsster: Heel Korea juichte voor mij

Het Noord-Koreaanse paar Ryom Tae Ok en Kim Ju Sik maakte vandaag vandaag voor het laatst haar opwachting, deze Spelen. Tijdens hun aanwezigheid in Pyeongchang veroverden ze de harten van de Zuid-Koreaanse fans, en daar gingen ze tijdens hun afsluitende vrije kür vrolijk mee door. Hun score was een persoonlijk record: 124,23 punten, goed voor een dertiende plaats.

Na het horen van de score liet Ryom, pas 19 jaar oud, een traan. Persbureau Reuters citeert uit een tv-interview dat ze na afloop gaf. ,,Ik was heel nerveus, maar toen ik de baan op kwam zag ik dat ons Noord-Koreaanse juichteam en Zuid-Koreaanse fans hun harten verenigden en samen juichten. Ze juichten echt voor mij, en dat gaf me veel moed."

Op de tribune toonde een groep Zuid-Koreaanse studenten een spandoek met de tekst: 'Pyeongchang-sprookje Ryom Tae Ok, spring naar eenwording'. Een toeschouwer op de tribune: ,,Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik Noord-Koreanen zie deelnemen aan Olympische Spelen in Zuid-Korea. Mijn dochter is zo jong dat ze niet eens weet dat er twee Korea's zijn, maar ik hoop dat ze door de sport voelt dat ze verenigd zouden moet zijn."

Zuid-Koreaanse fans achter een spandoek met daarop de beeltenis van de Noord-Koreaanse kunstschaatsster Ryom Tae Ok, met in hun hand de Koreaanse eenheidsvlag.

Gekke dingen

Ook in het naburige ijshockeystadion was het verbroedering troef. Zouden de Noord-Koreaanse fans geweten hebben op welke muziek ze hun vlaggen zwaaiden? Power van Kanye West knalde door de ijshockeyarena, voorafgaand aan de wedstrijd tussen de mannen van Zuid-Korea en Tsjechië. Noord-Koreaanse cheerleaders die vrolijk bewegen op de muziek van een Amerikaanse hiphopgod: er gebeuren gekke dingen in Pyeongchang.

De cheerleaders waren al regelmatig in beeld tijdens de Spelen in hun buurland, maar tot nu toe juichten ze voor hun 'eigen' sporters: het kunstschaatsduo Ryom en Kim, of de Noord-Koreaanse shorttrackers. Vandaag stelden ze hun vocale capaciteiten volledig in dienst van hun zuiderburen.

Wie had dat kunnen denken, een maand of vier geleden, toen de raketten van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un de Japanse zee in vlogen en een Koreaanse oorlog nabij leek. De Noord-Koreaanse aanmoedigingen hadden nog effect ook: in de eerste periode van de wedstrijd kwam Zuid-Korea op voorsprong, hun eerste goal ooit op de Olympische Spelen. De in Canada geboren Brock Radunske schoot raak. Het was niet genoeg voor een overwinning: Tsjechië zegevierde met 2-1.