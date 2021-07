Einde Spelen Korrel, brons hoogst haalbare voor passieve Steenhuis

Waterpolo­sters herstellen zich knap met zege op Europees kampioen Spanje

28 juli De Nederlandse waterpolosters hebben hun tweede duel bij de Olympische Spelen gewonnen. Na de nederlaag tegen Australië won de ploeg van bondscoach Arno Havenga vanmiddag in het Tatsumi-bad in Tokio van Spanje: 14-13 (2-3, 3-2, 3-2, 6-6). De Europees kampioen was op papier de zwaarste tegenstander in groep A.