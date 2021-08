Drie olympische medailles, al telt alleen goud voor Marit Bouwmeester

Door Lisette van der Geest



Soms zit de grootste pijn in slechts één woordje. De lange persconferentiezaal in Enoshima is gevuld, grote lichten schijnen op een podium, daarachter de drie winnaressen van de dag. Een in het Engels gestelde vraag is voor Marit Bouwmeester. ,,De internationale zeilwereld ziet jou als winnares van drie medailles. Als hoeveel voel je het zelf?” Het valt stil. Ze slaat haar groene ogen neer. Ze slikt. En buigt na luttele seconden naar de microfoon voor een drieletterig antwoord dat meteen het einde van haar zin is: ,,One.”



De koningin van het gevecht zat afgelopen week gevangen in een gevecht met zichzelf. Bouwmeester (33), winnares van zoveel kleuren zeilmedailles: zilver in Londen, goud in Rio de Janeiro en nu brons in Tokio, is een veelvraat, onverbiddelijk op zoek naar succes. Velen zouden moeiteloos tekenen voor haar palmares, maar zij leeft volgens één sportovertuiging: er is maar één plek die telt, dat is goud.