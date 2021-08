Dramatische wissel kost Nederlandse vrouwen de kop in finale 4x100 meter

De Nederlandse ploeg had zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de finale. Visser, Schippers, Van Hunenstijn en Sedney werden slechts vijfde in de halve eindstrijd, maar de tijd bleek voldoende om alsnog een plaatsje in de finale te bemachtigen.



In die finale ging het echter direct mis. De eerste wissel van Visser op Schippers mislukte volledig, waardoor Nederland de strijd moest staken. De Nederlandse mannenploeg overkwam deze week overigens hetzelfde, maar dan in de halve finale.



De Jamaicaanse vrouwen, met daarbij sprintkanonnen Elaine Thompson-Herah en Shelly-Ann Fraser-Pryce, grepen goud in een nieuw nationaal record van 41,02. Zilver was er voor de Verenigde Staten (41,45) en brons voor Groot-Brittannië (41,88).