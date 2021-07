Drama voor Van der Poel, goud voor indrukwekkende alleskunner Pidcock

Mathieu van der Poel droomde van goud, maar zag die droom vrij letterlijk in duigen vallen. Al vroeg in de mountainbikewedstrijd ging het helemaal mis voor de veelwinnaar. Ook Milan Vader kon zich niet mengen in de strijd om de medailles. Tom Pidcock reed op bijzonder indrukwekkende wijze naar het goud.

Van der Poel kwam al in de eerste ronde zwaar ten val. Hij schatte een zogenaamde ‘drop’ totaal verkeerd in en zijn voorwiel ging tijdens de sprong veel te snel naar beneden. Het resultaat was een spectaculaire koprol en een van pijn vertrokken gezicht. Van der Poel stapte wel weer op en passeerde de nodige andere coureurs. De kop van de koers zag hij echter nooit meer terug en na een uur hield hij het voor gezien.

Milan Vader ging uitstekend van start, maar leek daar later de tol voor te moeten betalen. De 28-jarige Zeeuw moest de koplopers laten gaan en zag ze steeds verder wegrijden.

Vooraan maakte Tom Pidcock de beste indruk. De 21-jarige Brit reed weg bij zijn Zwitserse concurrenten. Mathias Flückiger kon Pidcock nog het langste volgen, maar hield geen stand tegen de man die eerder dit jaar op de weg de Brabantse Pijl won door Wout van Aert te kloppen in een onderlinge sprint. Pidcock kwam solo, met de Britse vlag in zijn handen over de finish.

Mathieu van der Poel is naar het ziekenhuis om zijn heup te laten onderzoeken.

,,Het was leuk", zei Vader, die tiende werd, na afloop bij de NOS. ,,Ik hoopte op een medaille, maar dat is niet gelukt. Ik heb nog wel wat huiswerk voor de komende periode, maar ik ga nu eerst even genieten.”

