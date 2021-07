Djokovic grijpt in strijd om het brons naast medaille

Novak Djokovic is er niet in geslaagd om een olympische medaille te veroveren in het enkelspel. De Serviër verloor in de strijd om het brons van Spanjaard Pablo Carreno-Busta: 6-4, 6-7 (6) en 6-3.

Djokovic was de grote favoriet om in Tokio het goud in het mannen enkelspel te veroveren. De Serviër won dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon en was nog in de race voor de Golden Slam, waarvoor hij dus het olympisch tennistoernooi moest winnen en later in het jaar ook nog de US Open. Tegen Alexander Zverev viel die droom in duigen. ,,Ik voel me verschrikkelijk", zei Djokovic na afloop. ,,Alexander serveerde heel erg sterk. Ik kreeg amper kansen om op zijn tweede service iets terug te doen. Dat is sport: hij speelde beter en heeft de overwinning verdiend.”

Waar Djokovic zich normaal gesproken puur richt op het enkelspel, komt hij in Tokio ook in het mixed dubbelspel in actie. Ook daarin werd hij met Nina Stojanovic uitgeschakeld in de halve finale. Het roept de vraag op of Djokovic überhaupt wel mee moest doen aan het dubbelspel, gezien de zware fysieke omstandigheden in het broeierige Tokio. Tegen Carreno-Busta kon hij de eer nog redden voor zijn land.



De Spanjaard die in de kwartfinales voor een verrassing zorgde door de als tweede geplaatste Daniil Medvedev te verslaan en in de halve finale werd uitgeschakeld door diens landgenoot Karen Khachanov, begon goed aan de partij. Hoewel Djokovic drie kansen kreeg om Carreno-Busta te breken, was het bij een 2-2 stand direct raak op het eerste breakpunt voor Carreno-Busta. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen: met 4-6 ging de eerste set naar Carreno-Busta.



In de tweede set kreeg geen enkele speler een breekkans en draaide het op een tie-break uit. Carreno-Busta kreeg op de service van Djokovic een matchpoint, maar sloeg niet toe. Met 8-6 won Djokovic de spannende tie-break en draaide het op een allesbepalende derde set uit. Djokovic leek het momentum te pakken en kreeg direct opnieuw een breakkans, maar Carreno-Busta raakte niet in paniek en sloeg juist zelf een game later toe op de servicebeurt van de Serviër, die een vermoeide indruk maakte. Carreno-Busta serveerde de wedstrijd met pijn en moeite - pas op zijn zesde matchpoint was het raak - uit en bezorgde Spanje voor het eerst sinds 2008 weer een medaille in het heren enkelspel. Toen kroonde Rafael Nadal zich tot olympisch kampioen.

Djokovic komt later op de dag nog in actie in het gemengde dubbelspel.

