Dit zijn de hoogte- en dieptepunten van dag vijftien op de Olympische Spelen

Sifan Hassan doet het weer

Sifan Hassan deed het vandaag het weer! De 28-jarige Nederlandse wint bij de Olympische Spelen na goud (5000 meter) en brons (1500 meter) weer goud op de 10 kilometer na een slopende race. Hassan was eerder in Tokio oppermachtig in de finale van de 5000 meter. Niemand had toen een antwoord op haar machtige versnelling in de slotronde. Op de dubbele afstand had Hassan haar aanval ook voor de slotronde bewaard. Gidey, houdster van het wereldrecord, liep bijna de hele race aan de leiding, maar kon niet op tegen de indrukwekkende sprint van Hassan. Ze is de eerste sporter die op zowel de 1500 meter, 5000 meter als 10 kilometer een medaille haalt.

Stunt van de estafetteploeg

Het Nederlandse estafetteteam heeft vanmiddag op de 4x400 meter voor een stunt voor jewelste gezorgd door zilver te winnen. Terrence Agard, Tony van Diepen, Ramsey Angela en Liemarvin Bonevacia maakten daarmee het Nederlandse atletieksucces in Tokio compleet. Oranje eindigde dankzij een geweldige eindsprint in de finale als tweede achter de Verenigde Staten.

De ‘zilveren’ Bonevacia, Agard, Van Diepen en Angela brachten het aantal atletiekmedailles in Tokio op het onwerkelijke aantal van zeven. Sifan Hassan pakte drie plakken, Femke Bol won brons op de 400 meter horden en Anouk Vetter en Emma Oosterwegel pakten respectievelijk zilver en brons op de zevenkamp.

Lavreysen houdt zicht op ‘Harries Hattrick’

Harrie Lavreysen heeft zich met de nodige extra inspanningen geplaatst voor de kwartfinales op het onderdeel keirin. De tweevoudig goudnemedaillewinnaar plaatste zich via de herkansing. De wereldkampioen eindigde in de eerste ronde als vijfde in zijn heat. Slechts de beste twee kwalificeerden zich rechtstreeks. Dat deed Lavreysen in de herkansing, die hij met overmacht won. Daarmee houdt hij zich op ‘Harries Hattrick'.

Voor Matthijs Büchli viel het doek al in de eerste ronde. De nummer 2 van Rio 2016 moest in zijn heat voor de tweede keer de baan op omdat de Maleisiër Muhammad Sahrom en de Kazach Sergei Ponomariov onderuit waren gegaan. Daarna finishte hij als tweede, maar volgde een diskwalificatie. En kort erop volgde al de herkansing, waarin hij als derde eindigde en uit het toernooi lag.

Volledig scherm Harrie Lavreysen. © AP

Geen succes voor Braspennincx en Van Schip en Havik

Shanne Braspennincx is bij de Olympische Spelen op het onderdeel sprint uitgeschakeld in de kwartfinales. De 30-jarige baanrenster verloor op de wielerpiste van Izu van de Duitse favoriete Emma Hinze, die bij het laatste WK drie keer goud ophaalde. Braspennincx veroverde eerder tijdens deze Spelen al goud op het onderdeel keirin.

Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik zijn op de Olympische Spelen als vijfde geëindigd op de koppelkoers. Het goud ging naar regerend wereldkampioen Denemarken. Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv pakten drie punten meer dan het Britse koppel Ethan Hayter en Matthew Walls. Het brons was voor de Fransen Benjamin Thomas en Donavan Grondin.

Volledig scherm © REUTERS

Springruiters eindigen als vierde

De Nederlandse springruiters zijn als vierde geëindigd in de landenwedstrijd. Marc Houtzager (met Dante), Harrie Smolders (met Bingo du Parc) en Maikel van der Vleuten (met Beauville Z) kregen in totaal 17 strafpunten. De gouden medaille ging na een barrage naar Zweden, ten koste van de Verenigde Staten (zilver).



Nederland had zich op de valreep gekwalificeerd voor de finale met tien landen. Iedereen begon daarin weer op nul. Bondscoach Rob Ehrens besloot in overleg met zijn ruiters om Willem Greve (Zypria S) in de finale te vervangen door Harrie Smolders. De 41-jarige Brabander, die als reserve was meegegaan naar Japan, sprong met Bingo du Parc foutloos én bleef binnen de tijd. Een medaille kwam helaas niet in zicht.

Pak slaag voor waterpolosters

Dagmar Genee en Nomi Stomphorst hebben in tranen afscheid genomen van de Nederlandse waterpoloploeg. De twee boegbeelden speelden op de Olympische Spelen tegen Australië hun laatste interland. De waterpolosters verloren in Tokio in de kwartfinales van Hongarije en moesten daarna spelen om de plaatsen vijf tot en met acht. Het werd na een pak slaag van Australië (7-14) plek zes. Vlak voor tijd haalde Havenga zijn twee routiniers naar de kant. Ze kregen een zoen van de coach en een knuffel van de rest van de groep, terwijl de tranen rijkelijk vloeiden.

Volledig scherm Dagmar Genee nam afscheid. © AP

