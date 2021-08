Dit zijn de hoogte- en dieptepunten van dag twaalf op de Olympische Spelen

Van Rouwendaal pakt zilver in het open water

Sharon van Rouwendaal pakte zilver op de 10 kilometer open water. De olympisch kampioene van Rio 2016 moest haar titel afstaan aan Ana Marcela Cunha uit Brazilië. Van Rouwendaal tikte na zeven rondes door de baai in Tokio als tweede aan. Het brons ging naar de Australische Kareena Lee.



Cunha nam in de laatste ronde de leiding en stond die niet meer af. Van Rouwendaal, die vijf jaar geleden voor de kust van de Copacabana naar het goud soleerde, miste de kracht om de Braziliaanse in de finishstraat nog voorbij te zwemmen.

Bol snelt naar brons op 400 meter horden

Femke Bol bezegelde haar verrassend snelle opmars naar de wereldtop in de atletiek met een schitterende bronzen medaille op de 400 meter horden. Dat deed de Amersfoortse olympische debutante in een dik persoonlijk én Europees record: 52,03.



De pas 21-jarige atlete moest in de finale in het Olympisch Stadion alleen buigen voor Sydney McLaughlin en wereldkampioene Dalilah Muhammad, beiden uit Amerika. Het goud ging naar de ontketende Mclaughlin, die met 51.46 een dik wereldrecord klokte.

Van der Vleuten en Beauville Z verrassen met brons

Springruiter Maikel van der Vleuten en zijn paard Beauville Z pakten brons in de individuele finale.

Van der Vleuten bleef in de eerste finaleronde op de 11-jarige ruin Beauville Z foutloos en klokte 85.31. Dat was de snelste tijd van alle deelnemers. In totaal bleven zes combinaties foutloos en zij plaatsten zich voor de barrage.

Daarin kwam Van der Vleuten als laatste in actie en hij had gezien dat iedereen foutloos was gebleven. De druk zat er dus flink op, maar ook de Nederlandse combinatie stootte geen balken van hun plaats en zette met 37.85 de derde tijd neer. Het goud was voor de Britse favoriet Ben Maher (37.85), het zilver voor de Zweed Peder Fredricson (38.02).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hockeysters nemen revanche en staan in finale

De Nederlandse hockeysters plaatsten zich ten koste van Groot-Brittannië, de regerend olympisch kampioen, voor de finale van de Olympische Spelen. In het Oi Hockey Stadium in Tokio werd het liefst 5-1.

Oranje kwam in het duel met de olympisch kampioen van 2016 geen moment in de problemen.

,,Ik denk dat we waanzinnig gemotiveerd waren voor deze wedstrijd, helemaal omdat het tegen Groot-Brittannië was. Iedereen had wel zijn persoonlijke redenen waarom we hen wilden verslaan”, zei aanvoerster Eva de Goede. ,,Die Britse meiden hebben altijd heel veel bravoure en ik zou bijna zeggen een soort arrogantie. We hebben ze zeker vandaag laten zien dat ze niet bij ons in de buurt komen. We hebben ze vandaag helemaal weggetikt en veel gescoord.”

Volledig scherm Pien Sanders, Eva de Goede, Margot van Geffen en Frederique Matla vieren de overwinning op Groot-Brittannië. © ANP

Handbalsters worden afgedroogd door Frankrijk

De handbalsters werd hardhandig uitgeschakeld door Frankrijk. Vijf jaar na de zenuwslopende 24-23 nederlaag in de halve finale in Rio de Janeiro bleken de fysiek sterke Franse vrouwen nu veel te goed in de kwartfinale in het Yoyogi National Gymnasium: 32-22.

Nederland begon bijzonder zwak aan de wedstrijd, zag Lois Abbingh al na vijf minuten uitvallen met een hamstringblessure en keek na elf minuten tegen een 12-3 achterstand aan. Die achterstand werd nooit meer goedgemaakt.

Volledig scherm Balen voor Oranje, maar Frankrijk bleek veel te sterk. © Pro Shots / Thomas Bakker

Bizar scenario baanrenners Hoogland en Lavreysen

Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland plaatsten zich voor de eerste ronde bij het onderdeel sprint. De twee vrienden deden dat op opmerkelijke wijze: met een tijd van 9,215 seconden (een olympisch record) eindigen ze op de duizendsten van seconden gelijk, op plek één en twee in de kwalificatie.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sifan Hassan maakt weer indruk op 1500 meter

Sifan Hassan plaatste zich overtuigend voor de finale van de 1500 meter. Ze deed dat in een tijd van 4.00,23 minuten. De finale is vrijdag om 14.50 uur Nederlandse tijd.

Hassan begon haar race weer achteraan, maar schoof in de laatste ronde naar voren en zat al snel bij de eerste vijf loopsters. In de laatste tweehonderd meter gaf ze in de eindsprint nog even gas en zo won ze de race in de tweede halve finale.

Volledig scherm Sifan Hassan is veruit de beste in haar halve finale op de 1500 meter. © EPA

Anouk Vetter aan de leiding op de meerkamp

Anouk Vetter begon uitstekend aan de zevenkamp. De 28-jarige atlete uit Arnhem gaat na de eerste dag, waarop vier onderdelen werden afgewerkt, zelfs aan de leiding in de tussenstand.

Vetter begon met een persoonlijk record op de 100 meter horden van 13,09, de derde tijd. Bij het tweede onderdeel, het hoogspringen, noteerde ze 1,80 meter. Vervolgens stootte ze de kogel naar een verre 15,29 meter en liep daarna de 200 meter in 23,81 seconden. Ze vergaarde 3968 punten. Noord Vidts en regerend olympisch kampioene Nafissatou Thiam, beiden uit België, volgen op de plaatsen twee en drie.

,,Ik ga nu lekker, maar nogmaals, ik temper de verwachtingen over een medaille. Bij verspringen zijn er veel punten te verdienen, dus als dat niet goed gaat morgen kan het zomaar over zijn”, aldus Vetter.

Volledig scherm Anouk Vetter tijdens de 200 meter. © REUTERS

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.