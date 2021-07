Dit mag je zondag niet missen op de Olympische Spelen

De kop is eraf, het eerste eremetaal bijgeschreven in de fameuze medaillespiegel. De Nederlandse olympische ploeg schakelt moeiteloos door naar dag twee van de Olympische Spelen in Tokio. Met, als de vooruitzichten niet bedriegen, veel kans op succes.

Handbal

Vanaf 02.00 uur.



Op de plek waar Ada Kok en Erica Terpstra op de Spelen van 1964 nog zwommen, beginnen nu de handbalsters aan hun Olympische Spelen. Het stadion is alleen een beetje opgeknapt en aardbevingsbestendig gemaakt.



Voor het gros van het Nederlands team is de terugkeer in Japan een herinnering aan het beste resultaat ooit; aan december 2019, toen Nederland geschiedenis schreef en in Kumamoto de wereldtitel won. Maar de ploeg van nu is niet helemaal hetzelfde. Nycke Groot ontbrak toen voor het eerst op een groot toernooi, maar is weer terug. Estavana Polman, op het WK gekozen tot beste speelster, is geblesseerd.

Nycke Groot.

Turnen: kwalificatie vrouwen

Vanaf 03.00 uur.



Het ging het afgelopen jaar ontzettend veel over turnen, maar niet over de mooie kanten van de sport. Wel over mogelijk grensoverschrijdend gedrag, onderzoeken, schorsingen en rechtszaken.



Het misstandendossier ligt daardoor als een enorme grauwsluier over de ploeg van vier die zondag moet proberen finaleplekken te verdienen. Sanne en Lieke Wevers moeten het net doen zonder hun vaste trainer, vader Vincent. En Eythora Thorsdottir mist de vertrouwde blik van haar coach Patrick Kiens. Je zou haast denken dat er het afgelopen jaar iets te veel is gebeurd om van de turnsters een uitmuntende prestatie te verwachten. Zelf willen ze het tegendeel bewijzen.

De turnsters tijdens een training.

Tennis: postergirl Osaka trapt af

Vanaf 04.00 uur.



Vanuit Japans oogpunt heeft deze Olympische Spelen een superster: tennisster Naomi Osaka. De best verdienende atlete ter wereld, zonder concurrentie, had een prominente rol in de openingsceremonie en gaat vandaag ook beginnen aan het enkelspeltoernooi. Osaka is weliswaar geboren in - jawel - Osaka, ze is al op vroege leeftijd naar Amerika verhuisd en heeft net zo veel met dat land.



Osaka gaat voor het eerst sinds Roland Garros de baan weer op. Daar trok ze zich terug uit het toernooi na een hevige rel met de toernooiorganisatie, die haar strafte omdat ze de verplichte persconferenties oversloeg. Er ligt dus nogal wat lading op de eersterondepartij van Osaka tegen Saisai Zheng.

Naomi Osaka met het olympisch vuur.

Wegwedstrijd vrouwen

Vanaf 06.00 uur.



Het staat er echt. Goud: Nederland. Zilver: Nederland. Brons: Nederland. Sportdatabedrijf Gracenote denkt niet dat een ander land zich gaat mengen in het geweld van de wegwedstrijd voor vrouwen. Ze zetten Anna van der Breggen op een, Annemiek van Vleuten op twee en Marianne Vos op drie. Maar het kan net zo goed andersom zijn. Hoe het ook afloopt, de herinneringen zullen automatisch teruggaan naar vijf jaar geleden, Rio de Janeiro. Met de val van Van Vleuten en het goud van Van der Breggen.

