Dit mag je dinsdag niet missen op de Olympische Spelen

Laatste groepsduel voor Leeuwinnen Vanaf 13.30 uur Nog één groepsduel voor de dames van Sarina Wiegman. Na de monsterzege op Zambia (10-3) en het gelijkspel tegen Brazilië (3-3) wacht nu China. Een stugge ploeg, maar daar zou Oranje normaal zeker van moeten winnen. De vraag is echter of je dat moet willen. Als groepswinnaar zou Nederland zomaar wereldkampioen Amerika kunnen treffen, vroeg in het toernooi. Maar volgens Wiegman zit het niet in de aard van een sporter om een wedstrijd weg te geven. ,,Expres verliezen daar doen we niet aan.”

Gaat het in Tokio nog spoken?

Het gaat er al dagen over in Japan, maar hoe serieus we de bedreiging van deze storm moeten nemen? Niemand die het weet. Roeien en handboogschieten zijn al verzet, of zeilen en andere buitensporten door kunnen gaan blijft nog even afwachten. Zeker is dat het gaat regenen en waaien in Tokio, maar of het ook gaat spoken?