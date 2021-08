Dit heb je gemist: verrassend marathonzilver Nageeye, brons voor Lavreysen en Wild

Zilver Abdi Nageeye

Heel even dacht Nageeye zelfs aan goud op de olympische marathon in Sapporo. Hij wilde mee met Eliud Kipchoge toen de Keniaan na ruim 30 kilometer versnelde en de kopgroep verliet. ,,Ik twijfelde wel degelijk, maar op dat moment had ik het net een beetje moeilijk en wachtte af of anderen het gaatje zouden dichtlopen. Toen dat niet gebeurde wist ik dat ik moest focussen op zilver of brons”, vertelde Nageeye. ,,Achteraf denk je, wat was er gebeurd als ik wel met Kipchoge was meegegaan. Maar ja, dat ik zilver win is al ongelooflijk. Onwerkelijk.”