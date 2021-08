Dit heb je gemist: Van Rouwendaal wint zilver, Bol pakt brons, hockeysters naar finale

De Nederlandse nacht werd geopend door Sharon van Rouwendaal op de 10 kilometer openwaterzwemmen. De olympisch kampioene van Rio had haar zinnen gezet op een nieuwe gouden medaille, maar had in de eindsprint net niet genoeg kracht meer over om nog naast de Brazilaanse Ana Marcela Cunha te komen. Desondanks balde ze de vuisten, zichtbaar tevreden met het zilver. ,,Dit is een hele bijzondere prestatie", concludeerde Van Rouwendaal. ,,Ik had het niet beter kunnen doen. Dit voelt absoluut niet alsof ik goud heb verloren, zoals mensen weleens zeggen. Die ligt thuis op mijn nachtkastje en nu neem ik zilver mee.”