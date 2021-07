Dit heb je gemist: Goud Kimmann en brons Merel Smulders bij BMX, trieste aftocht Grol

Het blijft medailles regenen voor Team NL bij de Olympische Spelen in Tokio. Vandaag kwamen er weer twee plakken bij, in het BMX’en: goud voor Niek Kimmann en brons voor Merel Smulders. Teleurstellingen waren er ook: voor judoka Henk Grol was zijn toernooi na 25 tellen voorbij en de roeiers van de Holland Acht kwamen niet in de buurt van de plakken.

Niek Kimmann

BMX’er Niek Kimmann won goud. De 25-jarige fietscrosser uit Lutten was in de finale op het Ariake Urban Sports Park verreweg de sterkste. Kimmann kwam maandag tijdens een training nog in botsing met een overstekende official en liep daarbij een scheurtje in een knieschijf op. Dat weerhield hem er niet van met pijnstillers gewoon van start te gaan in het BMX-toernooi. Op de chaotische slotdag met de halve finales en finales was de fietscrosser, die in 2015 wereldkampioen werd, overtuigend de sterkste. ,,Ik begrijp er geen fluit van.”

Brons voor Merel Smulders

BMX’ster Merel Smulders veroverde bij de vrouwen brons. De 23-jarige debutante reed in Tokio een sterke finale en eindigde als derde. De Britse Bethany Shriever pakte het goud en tweevoudig olympisch kampioene Mariana Pajón uit Colombia moest dit keer genoegen nemen met zilver. Merel Smulders was de enige Nederlandse deelneemster in de finale. Haar oudere zus Laura, die bij de Spelen van Londen 2012 brons pakte, strandde net als Judy Baauw in de halve finales. ,,Mijn hart brak toen Laura eruit ging. Ik ben daarom zo blij dat ik alsnog brons heb kunnen halen.”

Volledig scherm Merel Smulders. © AFP

Henk Grol

De Spelen zitten er voor de afzwaaiende Henk Grol in de klasse boven 100 kilogram al na één partij op. De 36-jarige Grol verloor in de achtste finales van Bekmurod Oltiboev uit Oezbekistan. Grol is de nummer 9 van de wereld, Oltiboev is de mondiale nummer 21. De partij duurde slechts 25 seconden. De Oezbeek wierp Grol, in de eerste ronde vrijgeloot, bij de eerste actie direct op zijn rug. ,,Ik ben een stomme lul.”

Deceptie Holland Acht

De teleurstelling bij de roeiers van de Holland Acht was groot na de volledig mislukte finale in Tokio. De boot werd slechts vijfde. ,,We kwamen hier om te winnen, we waren zo dominant in de heats en dat gaat in de olympische finale alles wat in de voorbereiding zo goed ging niet goed. We misten alle agressiviteit. Dit is extreem teleurstellend”, zei Robert Lücken, de man op de slagpositie.

Femke Heemskerk

Zwemster Femke Heemskerk heeft haar eerste individuele finale op de Spelen afgesloten op de zesde plaats. De 33-jarige Heemskerk kon zich op de 100 meter vrije slag niet mengen in de strijd om de medailles, maar ging met 52,79 seconden wel sneller dan in de halve finales. De olympische titel op het koninginnennummer ging naar de Australische Emma McKeon in 51,96, een olympisch record.

Volledig scherm TOKYO, 29-07-2021, Tokyo Aquatics Stadium, Olympic Games, Swimming july 29th morning session, Women's 100m Freestyle Semifinal 1. Femke Heemskerk of Team Netherlands during the game. © Pro Shots / Thomas Bakker

