Directeur Dielessen stelt pensioen bij NOC*NSF uit tot na Spelen

Het bestuur vroeg Dielessen vanwege het verschuiven van de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen van 2020 naar de zomer van 2021 in Japan om tot 1 oktober 2021 in functie te blijven. Hij heeft volgens de sportkoepel aangegeven ‘daartoe graag bereid te zijn.’

NOC*NSF start deze maanden met het wervings- en selectieproces om tot een opvolger van Dielessen te komen. De nieuwe directeur zou dan in juni 2021 in dienst kunnen treden waarna de overdracht per 1 oktober plaatsvindt. ,,Het bestuur van NOC*NSF is er van overtuigd met deze stappen de continuïteit in de aansturing van NOC*NSF inclusief de uitzending van TeamNL naar de Olympische en Paralympische Spelen in 2021 te hebben geborgd."