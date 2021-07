Demi Vollering heeft nieuwe fiets, Nederlandse zwemmers krijgen hulp van België

Korte updates van de sterren op de Spelen op sociale media: de Olympische koorts is groot bij ons. In de rubriek Olympische bytes struint de sportredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van de Nederlandse olympiërs, hun aanhang en de buitenlandse sterren. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

De temperatuur stijgt in Fujisawa geregeld boven de 30 graden. Om toch af te koelen heeft zeilster Lobke Berkhout een prima oplossing: een ijsbad!

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Let op! Deze plek gaat u nog vaak zien. Zwemmers Kim Busch, Kira Toussaint, Jesse Puts en Tes Schouten poseren op dé toeristenplek van deze Spelen. En deze foto is tot stand gekomen met een klein beetje hulp van België, de fotograaf was collega-zwemmer Louis Croenen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Razendsnel op de atletiekbaan, of het nou op de estafette is, met horden of gewoon de 100 meter, het is allemaal vertegenwoordigd op één kamer in Tokio. Hogesnelheidsduivels Marije van Hunenstijn en Nadine Visser zijn namelijk roomies deze Spelen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Even een rondje op haar nieuwe fiets. Demi Vollering geniet met volle teugen van de mogelijkheid om buiten te trainen en kijkt haar ogen uit in Japan.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En dat doet de rest van de ploeg ook. Marianne Vos deelt ook een kiekje van het fantastische uitzicht.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En daar zijn de Olympische ringen weer. Ook Vivian Sevenich en de rest van de waterpolosters hangen nog even de toerist uit, voordat maandag de eerste wedstrijd tegen Australië op het programma staat.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zwemmers geweest? Waterpolosters? Dan is het nu de beurt aan de handballers! Martine Smeets deelt een foto van dé hotspot in Tokio waarop we ook Tess Wester, Angela Malestein en Lois Abbingh zien.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog geen huwelijksreis voor de vrijdag getrouwde tennis-sterren Gaël Monfils Elina Svitolina. ,,Het is nu nog geen tijd voor een pauze. We richten ons nu nog op het tennis en op de Spelen natuurlijk. Het is voor een sporter heel speciaal hieraan mee te doen. Onze huwelijksreis hebben we gepland voor november”, vertelt Svitolina op de site van de internationale tennisfederatie ITF.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.