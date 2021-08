De Spelen waar eerst niemand echt zin in had: van chagrijn naar succes

Wéér het Wilhelmus. Wéér goud. Wéér Harrie Lavreysen met een medaille om zijn nek. Het is het beeld dat vooralsnog het meest zal beklijven, van deze gemankeerde, lege Zomerspelen, die nog twee dagen duren. Net zoals de gouden Pieter, Inge en Leontien voor eeuwig in het collectief sportgeheugen staan, na die gouden zomer in Sydney, 21 jaar terug.