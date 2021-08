De lange, zware weg van Anouk Vetter: ‘De eerste tranen kwamen ook toen ik dat besefte’

Door Pim Bijl



Wanneer Anouk Vetter op woensdag na vier onderdelen het scherm bekijkt, ziet ze haar naam bovenaan staan bij de tussenstand van de zevenkamp. ,,Shit!”, denkt de vrouw aan de leiding. ,,Nu komen de verwachtingen.”



Als ze donderdag na de afsluitende 800 meter datzelfde scherm bekijkt, ziet ze de Belgische Nafissatou Thiam bovenaan staan en haar naam pal daaronder, op de tweede plaats. Ze heeft olympisch zilver. Wat ze denkt? Weinig tot niets. Ja, er is een lange knuffel met trainingsmaatje Emma Oosterwegel, die derde is geworden, maar waar bij haar de tranen al in de ogen staan, is Vetter beduusd. Vol ongeloof. Ze lijkt wel in trance, een minuutje of tien, gokt ze, al is tijdsbesef ook niet haar sterkste punt na een zenuwslopende zevenkamp.