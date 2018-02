De foto van de dag van Pim Ras

Video Wüst en co wel op rustige wijze gehuldigd

19:27 Een uurtje na het incident met de Nederlandse schaatsmannen in het Holland Heineken House (HHH) in Gangneung is de huldiging van de vrouwenploeg wel goed en volgens plan verlopen. Nadat oud-schaatser en presentator Mark Tuitert om respect, stilte en aandacht had gevraagd van het publiek, onder wie nogal wat buitenlanders, konden Ireen Wüst, Antoinette de Jong, Marrit Leenstra en Lotte van Beek het podium opkomen om hun zilveren medaille te vieren.