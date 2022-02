De Bruin in viermansbob op Spelen in achterhoede na eerste dag

De Bruin ging in het Yanqing National Sliding Centre in de eerste run met 59,85 als 26e neer beneden, dat was 1,76 seconde langzamer dan de Duitser Johannes Lochner, die het snelst van iedereen was. In de tweede run kwam het viertal tot de 24e tijd van 1.00,07 en was daarmee 1,36 seconde langzamer dan de toptijd van de Duitser Francesco Friedrich.