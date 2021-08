De bijzondere verhalen achter de 36 Nederlandse medailles

Brabantse medailles Brabant kon dankzij Shanne, Harrie en de hockeyda­mes juichen in Tokio

18:15 Met 36 medailles overtreft Oranje in Tokio de oude recordscore van Sydney (2000). Toen had Brabant met Pieter van den Hoogenband, Leontien van Moorsel en Ankie van Grunsven een levensgroot aandeel in alle successen. Dit jaar moesten we het vooral hebben van Harrie, Shanne en de hockeymeiden.