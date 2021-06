Cubaanse honkballers voor het eerst niet naar Spelen

Hardloop­pod­cast De Pacer | De olympische droom van Bart van Nunen

28 mei In een nieuwe aflevering van hardlooppodcast De Pacer is Bart van Nunen te gast. De 25-jarige marathonloper hoort volgende week of hij wordt geselecteerd voor de Olympische Spelen. Van Nunen kijkt ook al verder vooruit. ,,Het Nederlands record is niet irreëel.”