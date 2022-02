Coronavrij TeamNL hoopt in Peking op een ander virus: ‘Heel Nederland voor de buis’

Het blijft nog wel even spannend, maar vooralsnog is de Nederlandse olympische ploeg in Peking gevrijwaard gebleven van het coronavirus. ,,De olympische bubbel lijkt goed, we voelen ons veilig.”

Door Rik Spekenbrink



Van de 42 Nederlandse deelnemers in Peking is alleen skiër Maarten Meiners nog niet in China. De andere 41 atleten zijn tot donderdagavond, Chinese tijd, allemaal nog steeds negatief als het gaat om corona. ,,De bubbel lijkt voor ons te werken”, zei chef de mission Carl Verheijen op een persconferentie in het olympisch dorp. De drie sporters die donderdag aankwamen in Peking, worden de eerste dagen in grote mate afgezonderd van de rest. Hein Otterspeer, Michelle Dekker en Lindsay van Zundert hebben een eigen kamer.

Donderdagochtend kwam wel het nieuws dat Johan de Wit, schaatsbondscoach van Japan, positief testte. Hij zat wel op het vliegtuig waarmee vorige week driekwart van de Nederlandse ploeg reisde, maar in een ander ‘compartiment’. ,,We hebben hem nauwelijks gezien, het voelt voor ons allemaal veilig”, zei Verheijen, die bevestigde dat ‘TeamNL’ ook geen zogenoemde close contacts in de ploeg heeft. ,,Een groot deel van de opluchting zit hem in het moment dat atleten in hun hotel horen dat de testuitslag van het vliegveld in Peking negatief is. Dan valt de spanning eraf.”

Volledig scherm Lindsay van Zundert. © ANP

Verheijen zelf kwam een paar dagen later dan gepland aan in Peking, omdat hij een paar weken voor vertrek zelf positief testte. Daardoor was hij niet in China toen er ophef ontstond in de schaatswereld vanwege een documentaire gemaakt door deze site. Leden van schaatsploeg Team Zaanlander lieten zich daarin uit over collega’s en de bondscoach, wat niet in goede aarde viel.

,,Jammer om hier niet te zijn, je bent er ook voor om dit soort zaken op te lossen. Maar het was goed om te zien wat er in Nederland werd geschreven, wat de opinies waren”, zei Verheijen. Maurits Hendriks, technisch directeur, was in die dagen zijn plaatsvervanger. Inmiddels sprak Verheijen enkele betrokkenen zelf. ,,Maar ik zag hier meteen dat de sfeer ontspannen is. De kou was al uit de lucht. Als ik niets had geweten, had ik ook niets gemerkt.”

Volledig scherm Patrick Roest tijdens de training in de National Speed Skating Oval. © ANP

e nieuwe chef de mission was de afgelopen dagen in de bergen, onder meer bij het snowboarden en skeleton. De schaatsbaan noemde hij ‘de mooiste die hij uit ooit heeft gezien’.

Hendriks ging in op het feit dat ondanks de bijzonder strenge coronamaatregelen de bussen soms overvol zitten, ook voor atleten. ,,Dat is een bekend fenomeen, de eerste dagen van de Olympische Spelen. Het is vanochtend door alle landen opnieuw aangekaart in het overleg. De oplossing is meestal simpel: meer bussen, en de deuren dicht als de bus halfvol zit.”

Hendriks verwacht overigens dat het aantal besmettingen in de olympische bubbel de komende tijd zal afnemen. ,,Je wil die inreisperiode achter de rug hebben. Daarna kan het wel eens beter gaan dan in Tokio, vanwege de strenge maatregelen hier.”

NOC*NSF sprak eerder het doel uit om ‘richting’ de twintig medailles te gaan. Verheijen hoopt op een wat hij noemde ‘Tokio-virus’. ,,Dat heel het land weer aan de buis is gekluisterd. En dat werkgevers een oogje toeknijpen, zodat iedereen overdag het schaatsen kan kijken.”

