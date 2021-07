Column Thijs Zonneveld | Bubbel? Twee uur later zat ik pal naast ze in het vliegtuig naar Tokio

,,Ho ho’’, zei de mevrouw in het lichtblauwe mantelpak. Ik stond nog met één been buiten de terminal, maar ik moest niet denken dat ik in de buurt van de rij met oranje trainingspakken mocht komen. Ze wees naar de balie verderop. ,,Gewone mensen checken daar in. Niemand komt in de buurt van de sporters. Die zitten in de bubbel.’’ Ik knikte braaf. Leek me best een logisch idee.