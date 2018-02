Chloe Kim bevestigt reputatie: goud voor koningin van de halfpipe

De Amerikaanse met Zuid-Koreaanse roots is het grootste snowboardtalent van dit moment. Al toen ze vijftien jaar oud was, haalde ze de perfecte score: 100.



Op haar dertiende had ze zich eigenlijk al geplaatst voor de Spelen in Rusland, maar toen was ze nog te jong om te mogen meedoen.



Kim behaalde een score van 93.75 voor haar eerste van drie runs in de finale, en kreeg maar liefst 98.25 voor haar derde en laatste run. Dat was bijna 10 punten meer dan de nummer twee Jiayu Liu uit China, die met 89.75 punten voor haar tweede run het zilver behaalde. Brons ging naar de Amerikaanse Arielle Gold.



Drievoudig medaillewinnares Kelly Clark bleef verrassend buiten de medailles.