Chef de Mission Carl Verheijen in isolatie op Papendal na positieve coronatest

Volgens de sportkoepel heeft de besmetting vooralsnog geen grote gevolgen, immers waren de werkzaamheden van Verheijen al vrijwel geheel digitaal geworden. Technisch directeur Maurits Hendriks reageerde ook in de verklaring. ,,Wij wensen Carl een spoedig herstel zodat hij zijn TeamNL in Beijing als chef de mission aan kan voeren.”



De Olympische Winterspelen gaan op vrijdag 4 februari van start in het Chinese Peking. Zelf won Verheijen in zijn schaatscarrière twee olympische medailles. Op de Spelen van 2006 in Turijn behaalde hij brons op zowel de ploegenachtervolging (samen met Sven Kramer en Mark Tuitert) als de door Bob de Jong gewonnen 10 kilometer.