Chef de mission Bijl spreekt van 'historische Spelen'

Met vier medailles in het shorttrack roemde Bijl het topsportprogramma van de schaatsbond, en de rol van bondscoach Jeroen Otter. ,,In die sport gaat het soms goed en soms mis, maar die medailles komen niet uit de lucht vallen.” En over het langebaanschaatsen: ,,Het unieke systeem van commercieel schaatsen in Nederland, werpt ook weer zijn vruchten af.”

Bijl kon niet om een aantal incidenten heen. De rel rond Jillert Anema, die door NOC*NSF vier jaar geleden bleek te zijn berispt voor een poging tot matchfixing, bijvoorbeeld. ,,Het hoort bij de Spelen dat we onder een vergrootglas liggen. Het leek er één dag op dat het nieuws (van de Volkskrant, red.) de ploeg zou raken, maar het gros van de sporters is gewoon zijn of haar ding blijven doen.” Ook de kwestie rond Jan Blokhuijsen, die zich met een opmerking over het omgaan met honden in Zuid-Korea niet populair maakte in het land, werd volgens Bijl ‘vrij goed opgelost’. De medailletegel die in het Heineken Huis door (een aantal van de) ploegachtervolgers vanaf het podium het publiek in werd gegooid en een meisje verwondde, noemde Bijl aanvankelijk niet. ,,Maar het slachtoffer is in Seoel aan het opknappen.”