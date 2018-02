CAS beslist: 45 Russische sporters blijven geschorst

In een reactie op de uitspraak riep het IOC via het officiële twitteraccount dat het blij was dat er duidelijkheid was. Oh ironie: als er één organisatie is geweest die in de Russische dopingsoap voor onduidelijkheid heeft gezorgd, dan is het het IOC zelf. Het IOC heeft de eindeloze juridische soap namelijk zelf geschapen. Volgens hun eigen regels en die van het antidopingbureau WADA was er namelijk maar één straf mogelijk voor het Russische staatsgeorganiseerde dopingsysteem: totale uitsluiting van Rusland op de Spelen. Zeker omdat Rusland tot op heden weigert de schuld op zich te nemen en volledig mee te werken aan het onderzoek. In plaats daarvan zocht het IOC een politiek compromis: de meeste Russen waren wel welkom, sommige niet. Maar tijd om iedere zaak tot de bodem uit te zoeken was er niet of nauwelijks.



En zo doen er in Pyeongchang – zonder die 45 – in totaal 169 Russische sporters mee. Minder dan in Sotsji, vier jaar geleden, maar meer dan in Vancouver, acht jaar terug. Het is het eindresultaat van een juridisch proces, maar nog veel meer van een politiek spel tussen het IOC en Rusland. Rusland en de Russische sporters moesten bestraft worden.



Maar vooral niet teveel.