Canadese olympiër gaat er na avondje stappen met gestolen Hummer vandoor

De drie verlieten na een avondje stappen de kroeg in PeyongChang, toen ze buiten een verlaten roze Hummer met draaiende motor zagen staan. Ze besloten in die auto naar het olympisch dorp terug te rijden, op zo'n twee kilometer van het centrum, omdat ze het koud hadden.

Onderweg werden ze echter aangehouden door de politie. Raine, die achter het stuur zat, had bovendien een alcoholpromillage van 0,162, en overschreed daarmee de limiet van 0,05. Volgens Heejun Lee van de Zuid-Koreaanse politie was een persoon in het gezelschap buiten westen.

Excuses

David en Maja Duncan hebben zich intussen verontschuldigd. ,,We hebben enorm veel spijt van wat we hebben gedaan. Ons gedrag geeft blijk van gebrekkig inschattingsvermogen en ligt ver onder de standaard die men van ons, als leden van het Canadese olympische team of van Canadezen in het algemeen verwacht", luidde de officiële verklaring.



Coach Raine zei dat zijn daden 'onvergeeflijk' zijn en verontschuldigde zich tegenover de eigenaar van de Hummer. ,,Woorden kunnen niet uitdrukken hoeveel spijt ik hiervan heb. Ik heb mijn teamgenoten, vrienden en familie teleurgesteld", zei hij.



Duncan werd achtste op het onderdeel skicross. De voormalige alpineskiër is tweevoudig olympische medaillewinnaar in het skicross.