Cabaret op de Spelen: het plankje van Van der Poel tot luchtpistoolkampioen Pang

Bij de wegrit voor de vrouwen zit Vera Looser mee in de kopgroep, ze wint niet. Annemiek van Vleuten gooit op de streep haar handen in de lucht, ook zij wint niet. Anna Kiesenhofer heeft geen profploeg en geen trainer, zij wint wel. Annemiek van Vleuten wist niet dat Anna Kiesenhofer nog vooruit reed, Anna Kiesenhofer weet daarna op het podium niet dat Annemiek van Vleuten dat niet wist.



De Spelen in Tokio van 2020 gingen vorig jaar niet door, dus wordt deze zomer van 2021 stug vastgehouden aan de alom vertegenwoordigde term Tokio2020: logisch. Op de openingsceremonie, sober vanwege de pandemie, zorgt de Argentijnse delegatie voor verbazing door plots zonder mondkap en massaal feestvierend het Olympisch Stadion in te hossen. IOC-voorzitter Thomas Bach doet er daarna nog een schepje bovenop met een hallucinante speech.

Quote Oh, mag ik dat zeggen? Ja? Dan is het superkut. Annemiek Bekkering, Zeilster

Bij de Spelen verzuipt men welhaast in een moeras van protocollen. Sarina Wiegman begint na de groepswedstrijd tussen China en Nederland in Yokohama aan de persconferentie in een grote zaal met alleen twee Nederlandse verslaggevers voor haar neus, maar regels zijn regels: het praatje móet in het Engels. Bij zeilster Annemiek Bekkering zit er overigens geen woord Engels bij na de medalrace waar ze goud in brons ziet veranderen. ,,Dit was kut”, zegt ze, een beetje schrikkend van haar eigen woorden. Als haar woorden in prima aarden vallen. ,,Oh, mag ik dat zeggen? Ja? Dan is het superkut.”



Het mondkapjesbeleid bij de Spelen blijft onnavolgbaar. De drie mannen of vrouwen op het podium doen ‘m in een paar minuutjes tijdsbestek op, af, op, af, op, af - daarbij keurig de aanwijzingen opvolgend van een Japanner van de organisatie die een paar meter verder een bordje hoog boven zijn hoofd houdt met het teken: dan wel op, dan wel af. Met zijn mondkapje op half zeven, maar dat terzijde.

Volledig scherm Mathieu van der Poel passeert het stuk waar hij in de eerste ronde van de olympische mountainbikewedstrijd hard onderuit ging. Even later geeft hij op. © Pim Ras Fotografie

Valsspelen

Bij de vijftig kilometer snelwandelen wordt af en toe een waarschuwing gegeven wegens valsspelen. De Nederlandse hockeymannen staan een tijdje met één man teveel op het veld, maar verslaan België ook met twaalf man niet. Mathieu van der Poel denkt in Izu met zijn mountainbike een houten plankje op te rijden, maar dat plankje is weggehaald. Bij de triatlon moet de start opnieuw omdat de triatleten bijna tegen een dwars over het water liggende boot duiken. Vol in zijn achteruit voorkomt de kapitein op het nippertje gewonden.



Op het onderdeel luchtpistoolschieten haalt de Chinees Pang brons. Garantie voor succes: een blik werpen op de namen van de paarden: Catch Me If You Can Old, Casanova F Z en Carnaval. Over succes gesproken, ook met drie olympische gouden medailles moet je je aan de regeltjes houden. De Jamaicaanse sprintkampioene Elaine Thompson moet het de laatste dagen zonder haar Instagram-pagina stellen, omdat ze geblokt is wegens het delen van de beelden van haar gouden race.

Volledig scherm Pang Wei (r) won brons bij het luchtpistoolschieten. © AP

Wilde armgebaren

Het vrijwel lege stadion en ontbreken van publiek blijft wennen voor sporters. Een hinkstapspringer pept met wilde armgebaren de plukjes fans in het kolossale Olympisch Stadion op, een Russische hoogspringer maant juist tot kalmte met zijn vinger voor zijn mond. Stilte graag, terwijl je al een speld kunt horen vallen in Tokio.

In andere steden is het beeld soms al even vreemd. Om de marathon niet onder te hete omstandigheden te laten plaatsvinden wordt in oktober 2019 al besloten de klassieke afstand te verplaatsen naar Sapporo. U raadt het al. Regen en koelte op de ochtend van de marathonmannen in het Tokio, een zeldzame hittegolf in Sapporo. Stiften is er niks bij. Tokio 2021, correctie: Tokio 2020: Jack in the box!

