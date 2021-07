Buitenlandse media over Van Vleuten: ‘Eén van de grootste Olympische berovingen ooit’

,,Ruud, ik had het mis", de uitspraak van Annemiek van Vleuten nadat haar duidelijk werd dat ze geen gouden, maar een zilveren olympische medaille had gewonnen, is er één voor de eeuwigheid. Ook buitenlandse media vermaken zich met de blunder van de Nederlandse renster.

Het Laatste Nieuws quote Lotte Kopecky, die vierde werd. De Belgische begreep onderweg niets van de Nederlandse strategie: ,,Als je met vier rensters van een land in de groep zit, maar niet op kop rijdt, dan weet ik niet wat er in je hoofd speelt. Je kan niet op vier paarden blijven gokken.”

Nederland begon volgens Van Vleuten met ‘een dreamteam’ aan de race. Met Anna van der Breggen, Marianne Vos en Demi Vollering had ze immers drie ploeggenoten van de buitencategorie. Tijdens de koers ging het echter door een gebrek aan informatie helemaal mis. De Nederlandse renster waren in de veronderstelling dat alle vroege vluchters waren ingerekend. L’Équipe spreekt van ‘de enorme blunder’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,De vreemde koerswijze van de Nederlanders kreeg bij de finish van Van Vleuten een verklaring", schrijft HLN. ,,Van Vleuten - die als tweede eindigde - gooide de armen de lucht in, in de waan dat ze olympisch kampioene was geworden. Toen ze hoorde dat Kiesenhofer voorop gebleven was, leek de hemel naar beneden te vallen.”

Quote Het was één van de grootste berovingen in de Olympische geschiede­nis The Telegraph

In Engelse media wordt gemeld dat ook Lizzie Deignan, elfde in de uitslag, geen idee dat er nog een renster uit de vroege vlucht voorop reed. Sterker nog, de wereldkampioen van 2015 feliciteerde Van Vleuten voor de camera van de BBC met haar titel. ,,Annemiek was de sterkste, ze is de verdiende winnares.”

,,Van Vleuten viert een zege die er nooit één was”, schrijft The Telegraph. ,,Anna Kiesenhofer tekende voor één van de grootste stunts in de geschiedenis van de Olympische Spelen. En nog ongelooflijker, ze deed dat zonder dat haar rivalen dat in de gaten hadden. Annemiek van Vleuten, vooraf de grote favoriet, kwam als tweede over de streep en gooide haar armen in de lucht, omdat ze dacht goud te hebben gewonnen. Maar ze deed dat 1.15 minuten nadat Kiesenhofer was gefinisht. Die lag ondertussen op haar rug op het asfalt te huilen en naar adem te happen.”

Volledig scherm Olympische Spelen Tokyo 2020 Annemiek van Vleuten moet het met een zilveren medaille doen, terwijl Anna Kiesenhofer het goud heeft. © Pim Ras Fotografie

,,Het zal een bittere pil zijn voor Van Vleuten, die vijf jaar geleden in winnende positie bijna dodelijke crashte in de laatste afdaling van de wegwedstrijd in Rio. Dit keer was haar pijn meer mentaal dan fysiek. Voor Oostenrijk was het de eerste gouden wielermedaille sinds 1896 en sowieso de eerste gouden medaille sinds 2004. En het was één van de grootste berovingen in de Olympische geschiedenis.”

,,Wat moet je zonder oortjes?", doelt de Spaanse sportkrant Marca op het gebrek aan communicatie tijdens de wedstrijd. ,,Dit is hoe je gezicht verandert als je na de finish hoort dat je niet hebt gewonnen.”

Volledig scherm Annemiek van Vleutel links direct na de finish en rechts na het slechte nieuws. © Marca

,,Met tranen in haar ogen omhelsde ze een van haar assistenten, denkende dat ze had gewonnen. Voor haar was het een ongeëvenaard succes na wat er gebeurde in Rio 2016, toen ze viel terwijl ze op kop reed en de gouden medaille al aan kon raken. Maar kort daarna hoorde ze wat er was gebeurd en stortte ze in.”

,,Er ging sowieso al kritiek komen na afloop, want Nederland reed tactisch niet de meest sterke olympische wegrit bij de vrouwen", schrijft Het Nieuwsblad uit België. ,,Maar wat er bij de aankomst gebeurde, was al helemaal ongezien. Annemiek van Vleuten kwam als tweede over de finish en sleepte zo toch nog een medaille uit de brand voor Nederland. Maar… Van Vleuten dacht dat ze gewonnen had. En dat leverde na aankomst bizarre taferelen op.”

,,’Oh Ruud, ik had het mis. Ik dacht dat ik gewonnen had, maar we kregen niets door’, probeerde Van Vleuten nog een positieve draai aan haar blunder te geven. Maar dat haalde dus niet veel meer uit, want na de finish dacht ze voor enige tijd dat ze gewonnen had.”

,,En zo worden ook dit pijnlijke Spelen voor Van Vleuten. Vijf jaar geleden in Rio liep de olympische wegrit immers ook met een sisser af voor de Nederlandse. Ze was toen op weg naar goud, tot ze ten val kwam en een olympische titel in rook zag opgaan.”

Quote Alle respect voor winnares, maar met goeie communica­tie wint ze nooit Karl Vannieuwkerke

Karl Vannieuwkerke, presentator en commentator bij Sporza, is duidelijk in zijn oordeel.,,Wat een klucht", schrijft de Belg op twitter. ,,Alle respect voor winnares, maar met goeie communicatie wint ze nooit. NOOIT! Ze wint verdiend, maar was niet de sterkste. Alle respect voor haar en heel mooi verhaal. Maar wie beweert dat ze had gewonnen als iedereen juiste communicatie had, kent niets van koers.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.