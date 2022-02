Hoe Schenk net geen vier keer goud won: ‘Ard natuurlijk lachen, maar bij de tweede start valt hij zelf op z’n bek’

Door Arjan Schouten



Anton Geesink was er al snel klaar mee, als een van de weinige Nederlandse toeschouwers langs de ijsbaan in het winterse Sapporo. ,,Schaatswedstrijden met Ard Schenk, daar is goedbeschouwd geen fluit aan”, tekende deze krant op uit de mond van de judoka die in 1964 in Tokio zelf al eeuwige roem had vergaard. Hirohito was de trotse keizer die de elfde Winterspelen op 3 februari 1972 opende, maar de dictator van het Makomanai-stadion bleek een boerenzoon uit Anna Paulowna. Geesink overdreef niet: Schenk was in Sapporo van eenzame klasse met goud op 1500, 5000 en 10.000 meter.