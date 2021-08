Blaak keepte ondanks gebroken kaak: ‘Hadden wel iets meer verdiend’

Pirmin Blaak, de keeper van de Nederlandse hockeyers, trad in de kwartfinales van de Olympische Spelen aan met een gebroken kaak. Hij kon Oranje niet voor uitschakeling behoeden. Nederland verloor na shoot-outs van Australië; de Nederlandse spelers wisten geen shoot-out te benutten, terwijl Blaak er geen een wist te pareren.

,,Dit was een grote kans, op zo’n manier verliezen doet heel erg pijn. We maken er geen en ik houd er geen een en dan bloedt de shoot-out-serie dood. We namen ze niet goed en ik stopte ze niet goed”, zei de 33-jarige Blaak, die zijn ploeg na een zeer moeizame groepsfase tegen Australië veel beter voor de dag zag komen.

Pirmin Blaak.

,,We hebben goed met elkaar gesproken en een paar dingen omgezet. Je verdient niet altijd wat, maar na vandaag hadden we misschien wel iets meer verdiend. Al hadden we op basis van de poulefase misschien wel helemaal niets verdiend. Blijkbaar moest er iets gebeuren voordat we op dit niveau kwamen.”

Blaak kreeg in de laatste groepswedstrijd tegen Duitsland een bal in zijn gezicht en liep bij die actie een scheurtje in zijn kaak op. Desondanks wilde hij gewoon onder de lat plaatsnemen.

Na de reguliere speeltijd was de stand in de kwartfinale 2-2. Blaak werd in het hele toernooi vijftien keer gepasseerd. Voor het eerst sinds 1984 werden de hockeyers voor de halve finales uitgeschakeld.

Flynn Andrew Ogilvie passeert Blaak bij de shoot-outs.

Blaak weet dat het gedaan is met Oranje.

