Beat Feuz zet kroon op werk, Franse ‘opa’ stunt met zilver op olympische afdaling

De Zwitserse skiër Beat Feuz heeft olympisch goud gepakt op de afdaling. De 34-jarige Feuz was in 1.42,69 de snelste op de ruim 3 kilometer lange piste in Yanqing. Het betekende voor de Zwitser zijn eerste olympische titel, nadat hij vier jaar geleden in Pyeongchang al zilver (super-G) en brons (afdaling) had gewonnen.

Feuz volgt de Noor Aksel Lund Svindal op als olympisch kampioen op de afdaling. De Zwitser ging als dertiende in het veld van 43 skiërs naar beneden en dook onder de beste tijd die op dat moment met 1.42,85 op naam stond van de Oostenrijker Matthias Mayer. De 41-jarige Johan Clarey kwam nog heel dichtbij, maar de Fransman moest op 0,10 seconde genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar Mayer, de olympisch kampioen van Sotsji 2014 op de afdaling.

“Ongelooflijk”, zei Feuz. “Ik heb in mijn carrière veel hoogtepunten beleefd, maar ook dieptepunten. En nu heb ik olympisch goud, nadat ik eerder in Zwitserland al wereldkampioen ben geworden op de afdaling. Geweldig.” De Zwitser toonde einde vorige maand met winst van de Hahnenkammrennen op de beruchte Streif in Kitzbühel al aan dat hij in vorm was.

Zijn landgenoot Marco Odermatt, de leider in het algemene wereldbekerklassement, kwam in China niet verder dan de zevende plaats. Ook de Noorse favoriet Aleksander Aamodt Kilde greep naast de medailles. De nummer 1 in het wereldbekerklassement van de afdaling werd vijfde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Routinier Clarey, die nog nooit een wereldbekerwedstrijd won, kwam nog het dichtste bij Feuz. Hij werd met zijn 41 jaar de oudste medaillewinnaar ooit bij het alpineskiën op de Spelen. ,,Ik nam veel risico, omdat ik wist dat ik nog maar één kans had op een olympische medaille”, zei de Fransman. ,,Ik was vandaag snel. Niet snel genoeg voor goud, maar met zilver ben ik ook dolblij. Of je 20 of 41 jaar bent maakt niet uit; een olympische medaille is altijd fantastisch.”

De afdaling stond voor zondag op het programma, maar moest vanwege de harde wind in de bergen van Yanqing worden uitgesteld. De wedstrijd lag een tijdje stil na een zware crash van de Duitser Dominik Schwaiger, die per brancard werd afgevoerd van The Rock, zoals de piste heet.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.