Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar Spelen

Hordeloop­ster Visser op tijd fit voor Olympische Spelen

25 juni Het ziet ernaar uit dat hordeloopster Nadine Visser gewoon naar de Olympische Spelen in Tokio kan. De atlete is hersteld van haar hamstringblessure en maakt volgende week in het Belgische Heusden haar wedstrijdrentree op de 100 meter horden. Dat zei haar coach Bart Bennema bij de NK atletiek in Breda, waar Visser nog ontbreekt.