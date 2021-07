Badloe herstelt zich, Bouwmeester moet aan de bak na mislukte eerste dag

Badloe is favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen. Toch moest hij toestaan dat de Zwitser Mateo Sanz Lanz in de eerste twee races de snelste was in het water rond het eiland Enoshima.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zeilster Marit Bouwmeester begon haar jacht op titelprolongatie ronduit slecht. De regerend olympisch kampioene in de Laser Radial kwam in haar eerste race niet verder dan de 21ste plaats. De Spaanse Cristina Pujol Bajo was de snelste in de eerste race, gevolgd door de Griekse Vasileia Karachaliou en Nur Shazrin Mohamad Latif uit Maleisië. De 33-jarige Bouwmeester, tijdens de Spelen van 2012 van Londen al goed voor zilver, verloor na de start al snel de aansluiting met de snelste boten. In het water rond het eiland Enoshima kon ze haar achterstand niet meer goedmaken.



Ook in de tweede race bleef Bouwmeester ver verwijderd van de top 10.