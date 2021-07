Australische kajakster dankt bronzen medaille aan reparatie met condoom

Zevende coronage­val bij TeamNL: assistent van roeicoach Verdonk­schot positief

28 juli Op de dag van een recordaantal medailles in Tokio heeft TeamNL ook weer een coronageval vastgesteld. De assistent van roeibondscoach Josy Verdonkschot, die zelf al in quarantaine zit, is het zevende coronageval bij de Nederlandse olympische equipe. Het gaat om Isabella Jacobs.