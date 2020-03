Atletencommissie: Sporters kunnen nu weer plannen maken

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hield lang vol dat de Spelen van Tokio ondanks de wereldwijde coronacrisis gewoon komende zomer gehouden zouden worden, maar nu pakt het IOC snel door. Zes dagen nadat de beslissing werd genomen om de Spelen uit te stellen naar 2021, zijn ook de nieuwe data bekend: van 23 juli tot en met 8 augustus.



,,Fijn dat die beslissingen snel zijn genomen", aldus Cabout. ,,Dat geeft rust. Atleten kunnen zich nu weer gaan voorbereiden." Wat de Nederlandse atletencommissie betreft, hadden de Spelen ook best in het koelere voorjaar gehouden mogen worden. ,,De zomer is in Japan nou niet één van de makkelijkste momenten in het jaar om daar sportieve hoogtepunten te leveren. Daar is dan ook wel wat reuring over geweest onder sporters. Maar verplaatsing naar het voorjaar brengt ook weer veel aanpassingen met zich mee. En de situatie in de wereld is nu ook zo onzeker."



Cabout heeft dinsdag, samen met vertegenwoordigers van andere atletencommissies uit de hele wereld, een videocall met het IOC. Ze krijgen dan uitleg over onder meer de kwalificatietrajecten.