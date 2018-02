Antoinette de Jong gaat 'overleven op eigen eten'

,,Ik vind het fijn om mijn eigen dingetjes te houden ook al ben je in een ander land. Je weet nooit wat voor eten je daar kunt aantreffen. Ik wil het risico niet nemen om op zo’n belangrijk toernooi niet de juiste dingen binnen te krijgen. Daarom neem ik onder andere mijn eigen muesli en havermout mee'', zegt ze op schaatsen.nl.



De Jong, die in Pyeongchang de 3000 meter schaatst en in actie komt op de ploegachtervolging, neemt ook krentenbollen en broodbeleg mee, zoals appelstroop en pindakaas. ,,Zo kan ik in ieder geval de eerste dagen overleven op mijn eigen eten'', aldus De Jong, die denkt dat de Nederlandse equipe veertien medailles gaat halen in Zuid-Korea. ,,De 24 medailles die we in Sotsji wonnen, gaan we denk ik niet halen, ook omdat we per afstand minder deelnemers hebben."