Amerikanen vertrouwen op hun pakken, én op tai chi

Ze wonnen haast alles wat er te winnen viel, in aanloop naar de Spelen van 2014 in Sotsji. Brittany Bowe, Heather (toen nog) Richardson, Shani Davis… Ze reden de concurrentie keer op keer aan gort. Maar op het moment van de waarheid ging het compleet mis. Geen enkele medaille, heel veel gezeur.

Over de pakken onder meer, die door ontwikkelaars Under Armour en Lockheed Martin van tevoren nog werden gepresenteerd als ‘de snelste ooit’, maar waarin de atleten vooraf amper in mochten trainen. Grootste steen des aanstoots was een revolutionair ventilatiegat, dat na klachten van schaatsers inderhaast werd gedicht. Daarnaast was de grote vorm simpelweg afwezig, collectief.

Dat moet anders, dit jaar in Pyeongchang. Opvallend genoeg is kledingleverancier Under Armour niet de deur gewezen. Het merk, uitdager van Nike en Adidas, is juist dubbel zo hard aan het werk gegaan. In nauw overleg met de schaatsers is een nieuw pak ontwikkeld. Met succes, zegt sprinter Mitch Whitmore tegen persbureau Reuters. ,,Ons pak is echt licht, het rekt goed mee, het past geweldig, en het ziet er cool uit. Under Armour en onze coaches hebben goed werk geleverd.”

Brittany Bowe tijdens de Spelen in Sotsji, die uitliepen op een deceptie.

Geloof

,,Schaatsen is een enorm mentale sport”, vult middenafstandspecialist Joey Mantia aan. ,,Als je gelooft in het pak waar je in racet, is dat een stap in de goede richting. Ik denk niet dat de pakken dit keer een rol gaan spelen.”

Om niets aan het toeval over te laten, is ook in de mentale begeleiding van de Amerikaanse schaatsers geïnvesteerd. Vier jaar geleden faalden ze op het moment suprême. Daarom is er nu een tai chi-trainer in de arm genomen, luisterend naar de naam Mark Cheng.

Hij gebruikt de van oorsprong Chinese bewegingsleer om de schaatsers te helpen met hun herstel na trainingen. ,,Met veel van de dingen die we nu doen waren we zelf ook al bezig”, zegt Whitmore. ,,Maar hij is een goede instructeur, voor mindfullness en tai chi. Het helpt om onze lichamen los te maken.”

De doelstelling van de Amerikanen is ambitieus: vijf medailles. ,,In principe heeft de staf ons alle middelen aangereikt om medailles te halen”, zegt Mantia. ,,Het is nu aan ons. We kunnen het nergens op afschuiven.”