Afgang compleet voor Kramer, Roest en Bosker op ploegenachtervolging: ‘Erg teleurstellend’

De Nederlandse schaatsers hebben op de Olympische Spelen naast een medaille gegrepen. De Verenigde Staten waren in de troostfinale veel te sterk voor het trio van TeamNL en pakten het brons. Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker kwamen er simpelweg niet aan te pas tegen Casey Dawson, Emery Lehman en Joey Mantia. ,,Dit is erg teleurstellend.”

Amerika begon in de troostfinale veel sneller en Nederland is vervolgens geen moment meer in de buurt van een medaille gekomen. Uiteindelijk kwamen Kramer, Roest en Bosker bijna drie seconden tekort. ,,We waren allemaal gewoon iets minder”, zei Roest. ,,Het zat er vandaag gewoon niet in. We verdienden het gewoon niet om op het podium te staan.” Kramer: ,,Het kwam er gewoon niet uit.”

Kramer hoopte op de ploegachtervolging zijn vijfde gouden medaille op de Olympische Spelen te veroveren. Die missie mislukte. De 35-jarige Fries komt nog in actie op de massastart, maar op dat onderdeel is hij geen specialist. Kramer heeft nu negen olympische medailles, vier gouden, twee zilveren en drie bronzen medailles. Het brons haalde Kramer allemaal op de ploegachtervolging.

Het goud ging naar Noorwegen dat de olympische titel van de Spelen van Pyeongchang prolongeerde. De Noren Hallgeir Engebraten, Peder Kongshaug en Sverre Lunde Pedersen waren in de finale ruim twee seconden sneller dan de Russen.

De Nederlandse schaatsers Marcel Bosker, Sven Kramer en Patrick Roest na afloop van de strijd om brons.

Net als in de kwartfinales kwam Nederland vanmorgen in de halve finale tot de vierde tijd. De ploeg was ruim een seconde langzamer dan de Noren, maar veel langzamer dan de Russen die verrasten met een olympisch record van 3.36,61. Ook tegenstander VS in de strijd om brons was toen al met 3.37,65 veel sneller dan Kramer, Roest en Bosker.

,,Het was niet goed genoeg, we hadden het al lastig in de kwart- en halve finales. Zeker gezien het EK maken die andere landen een behoorlijke stap. We zijn alle drie wat minder, dat kun je je op de Olympische Spelen niet permitteren”, zei Sven Kramer bij de NOS. Roest: ,,Ik kan in de laatste rondjes niet doen wat me op het EK wel lukte.” En Bosker, wiens selectie ten koste ging van sprinter Dai Dai N’tab: ,,Ik merkte dat we minder goed waren dan op het EK. Het is vervelend voor Dai Dai, maar daar denk ik nu niet aan.”

Kramer erkende dat de cultuur in Nederland meer is gericht op individuele afstanden. Wellicht was de voorbereiding onvoldoende. ,,Maar dat is achteraf de koe in de kont kijken. Het heeft er niet mee te maken dat we niet kunnen. Het gaat ook om keuzes, maar het een bijt het ander. Het komt er gewoon niet uit deze week. Dat is ook topsport. Ik hoop dat ze het de komende vier jaar wel voor elkaar kunnen boksen.”

Slechts één keer goud

Nederland wist op het ploegonderdeel, dat wordt verreden sinds de Olympische Spelen van Turijn in 2006, slechts één keer goud te halen bij de mannen en vrouwen. Beide teams veroverden de olympische titel bij de Spelen van Sotsji in 2014. De mannen reden bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 naar brons.

