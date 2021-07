Ada Kok was in 1964 een attractie in Tokio: ‘Een blonde stevige meid: dat kenden de Japanners niet’

Door Natasja Weber



Ada Kok ziet de fotografen nog rennen door de straten van Tokio, met een trapje onder hun armen. ,,Samen met Erica Terpstra, Klenie Bimolt en Ria van Velsen liep ik door de stad, we dachten even rustig te gaan winkelen na een training. Maar fotografen hadden er lucht van gekregen dat ‘die grote blonde Hollandse’ aan het shoppen was. In een mum van tijd had ik een horde fotografen achter me aan. Met een trapje snelden ze ons vooruit, gingen op de hoogste trede staan, riepen ‘Koksan, Koksan’ en klikken maar. Ik vond het geweldig. Ik was 17 en wist niet wat ik meemaakte. Ik voelde me zo welkom in Tokio. En het mooie was ook: we spraken een paar woordjes Japans, omdat Erica Japans en Chinees studeerde. We zeiden de hele dag ‘Konnichiwa’, goedendag, en dat vonden de Japanners prachtig. ”