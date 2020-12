Tweelingen Dylan en Mitchell zijn verschillend, maar toch hetzelfde: ‘Hij is een onderdeel van mij’

De drieling van Michiel en Rianne werd veel te vroeg geboren: ‘Het zijn 3 wondertjes’

24 december Michiel (36) en Rianne Soepenberg-Hallink (33) uit Den Ham beleefden een jaar van uitersten. Eerst was er het blijde nieuws dat Rianne in verwachting was, daarna de spanning of hun drie (!) kindjes het zouden redden. Al na 25 weken kreeg ze weeën. „De baby’s waren nog niet klaar om geboren te worden.”