Stel moet fiets-wereldreis van drie jaar abrupt afbreken, maar heeft ‘maximaal kunnen genieten’

Het overkomt Harry en Roelie Morskate, het stel dat in 2018 begon aan een wereldreis per fiets die drie jaar zou duren. Ze verkochten hun huisje in Oirschot en bijna al hun bezittingen om op hun tweewielers het grote avontuur aan te gaan. De reis verliep eigenlijk perfect, naar het zuiden van Europa, Turkije, Georgië, de sprong naar Nepal en Zuidoost-Azië, Australië, Nieuw-Zeeland, de vlucht naar Argentinië.



En toen, pardoes, het einde door het coronavirus, dat ook in Zuid-Amerika flink huishoudt. Tien weken zaten ze min of meer in lockdown in Chos Malal, in een pension. Daar hadden ze het naar omstandigheden goed, maar het vooruitzicht om de reis te hervatten werd alsmaar troebeler. ,,Op een gegeven moment nam de Argentijnse regering de beslissing om tot 1 september alle vluchten te annuleren'', vertelt Roelie. ,,Ook de grenzen met Peru gingen dicht. Langzaam werd duidelijk dat we de reis dit jaar niet meer zouden kunnen voortzetten.''