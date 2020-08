Staycation in Nederland? Vijf globetrotters op avontuur in eigen land

Marlou Jacobs en Godfried van Loo van reisplatform Reisreport



Boek: Nederland - Vakantie in eigen land (REISREPORT, €20)



Waarom: Marlou en Godfried zijn reisgidsenmakers. Tijdens de lockdown maakten ze een reis van 5.000 kilometer door Nederland, op zoek naar bijzondere plekken met rust en ruimte. De reisgids kwam in juni uit en inmiddels ligt de derde druk in de boekhandel.



Doen: ,,In onze reisgids behandelen we twintig regio’s, waar je weg bent van de massa. Van Noordoost-Twente tot aan de polders van Laag Holland, en van het Heuvelland in Limburg tot aan de Friese Meren. Er staan achtergrondverhalen in, wandel- en fietstips, dorpjes en prachtige foto’s.’’ Dit zijn hun drie favorieten:



,,De kastelenfietsroute in de omgeving van Vorden.’’



,,De Oisterwijkse bossen en vennen en de Kampina in Brabant.’’



,,De verrassende regio Winterswijk.’’