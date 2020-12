Overdekte camping: geen geklooi met tentstokken en kromgetrapte haringen

Weifelend draaien we een desolaat bedrijventerrein op aan de rand van Amsterdam. Het is donker en verlaten. Zou het wel hier zijn? Stapvoets rijden we door, totdat we een fleurig beschilderde caravan boven op een bedrijfspand zien. Op de pui zijn de woorden Outside Inn leesbaar. Bingo! We zijn op de indoor camping! Hier zullen mijn vriendin Kim en ik vanavond dineren en in een pipowagen overnachten. Kamperen is mij met de paplepel ingegoten, je kunt me een liefhebber noemen. Maar dit is de eerst keer dat ik overdekt ga kamperen.