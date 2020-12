Later zeggen we misschien dat dit de kerst ‘aan de vooravond’ van de grote opluchting was

Toen ik op kerstavond mijn trui uittrok zag ik tot mijn grote verrassing dat aan de binnenkant ervan een opdracht stond. ‘Live couragely’ (leef dapper) spoorde de trui me aan. Ik houd daar eigenlijk niet van. Er zijn overhemden die je vanaf de binnenkant van het kraagje ‘have a nice day’ toewensen. Dat beslis ik zelf wel. Maar wat de trui me nu opdroeg, ik moest erom glimlachen. Want inderdaad had die hele kerst wel wat dapperheid gevergd. Het was niet dat ik er tegenop zag, maar zorgen of we het allemaal zouden redden, die had ik wel gehad.